Cosa sappiamo dei primi casi di Vaiolo delle scimmie in Italia e in Europa (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo Regno Unito e in Europa, è stato confermato il primo caso in Italia della malattia infettiva simile al Vaiolo umano. La trasmissione all’uomo può accadere attraverso il contatto con un animale o un essere umano infetto o con materiale corporeo umano contenente il virus. Vaiolo: i casi segnalati sono in Regno Unito, Portogallo, Spagna e ieri anche in Italia Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha segnalato 7 casi di Vaiolo delle scimmie in Regno Unito e 5 in Portogallo cui si sommano 20 sospetti in Portogallo e 8 in Spagna. L’Ecdc ha spiegato che è la prima volta che vengono segnalate catene di trasmissione in Europa senza collegamenti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo Regno Unito e in, è stato confermato il primo caso indella malattia infettiva simile alumano. La trasmissione all’uomo può accadere attraverso il contatto con un animale o un essere umano infetto o con materiale corporeo umano contenente il virus.: isegnalati sono in Regno Unito, Portogallo, Spagna e ieri anche inIl Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie (Ecdc) ha segnalato 7diin Regno Unito e 5 in Portogallo cui si sommano 20 sospetti in Portogallo e 8 in Spagna. L’Ecdc ha spiegato che è la prima volta che vengono segnalate catene di trasmissione insenza collegamenti ...

