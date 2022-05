Ora l’Ue se la prende con l’Eni: “Pagare in rubli significa violare le sanzioni” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag – Il vicepresidente della Commissione europea, Frans Tiemmermans, ha così risposto in merito all’apertura di due conti da parte di Eni presso Gazprombank: “Pagare in rubli significa violare le sanzioni. Ed è una violazione anche dei contratti stipulati che prevedono in quale valuta Pagare. E i contratti indicano euro o dollari, mai rubli”. Eni, come altri grandi clienti di Gazprom tra cui la tedesca Uniper, l’austriaca Omve e la francese Engie, ha intrapreso l’iter per avviare il doppio conto in euro e i in rubli per acquistare gas dalla Russia, andando così contro le sanzioni stabilite dall’Ue. Eni e il doppio conto con Gazprombank Si continua a giocare con le parole per dissimulare il via libera ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag – Il vicepresidente della Commissione europea, Frans Tiemmermans, ha così risposto in merito all’apertura di due conti da parte di Eni presso Gazprombank: “inle. Ed è una violazione anche dei contratti stipulati che prevedono in quale valuta. E i contratti indicano euro o dollari, mai”. Eni, come altri grandi clienti di Gazprom tra cui la tedesca Uniper, l’austriaca Omve e la francese Engie, ha intrapreso l’iter per avviare il doppio conto in euro e i inper acquistare gas dalla Russia, andando così contro lestabilite dal. Eni e il doppio conto con Gazprombank Si continua a giocare con le parole per dissimulare il via libera ...

