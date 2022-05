Meloni e Letta: "Noi mai insieme". E ricominciano a litigare (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mai insieme. E ci mancherebbe altro. La domanda viene rivolta a entrambi: "Potrebbero Pd e Fratelli d'Italia governare insieme?". «No, c'è una concezione completamente diversa», assicura Enrico Letta, nel corso della presentazione del libro di Giovanni Orsina "Una democrazia eccentrica", cui partecipa anche la leader FdI, Giorgia Meloni, che fa immediatamente eco al segretario Pd, confermando che «per me è no». «Riguardo una nostra campagna odio sull'immigrazione, mi dicano quali sono questi toni di campagna d'odio... Io le parole di odio non le ho mai usate... Quando parlo di migrazione non me la prendo con i migranti ma con chi li sfrutta...». Meloni replica così a Letta, secondo il quale vanno «bandite» le campagne d'odio «da tutti», a cominciare da quelle social di Fdi sul ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mai. E ci mancherebbe altro. La domanda viene rivolta a entrambi: "Potrebbero Pd e Fratelli d'Italia governare?". «No, c'è una concezione completamente diversa», assicura Enrico, nel corso della presentazione del libro di Giovanni Orsina "Una democrazia eccentrica", cui partecipa anche la leader FdI, Giorgia, che fa immediatamente eco al segretario Pd, confermando che «per me è no». «Riguardo una nostra campagna odio sull'immigrazione, mi dicano quali sono questi toni di campagna d'odio... Io le parole di odio non le ho mai usate... Quando parlo di migrazione non me la prendo con i migranti ma con chi li sfrutta...».replica così a, secondo il quale vanno «bandite» le campagne d'odio «da tutti», a cominciare da quelle social di Fdi sul ...

