INPS, allarme assegno unico: 22.000 domande nel mirino (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’assegno unico universale si avvia alla terza erogazione mensile. Tuttavia, sono state riscontrate delle probabili anomalie L’assegno unico universale è il nuovo strumento che sostiene le famiglie con i figli a carico fino a 21 anni di età. E’ una misura che cambia lo scenario degli aiuti alle famiglie con i figli a carico sostituendo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’universale si avvia alla terza erogazione mensile. Tuttavia, sono state riscontrate delle probabili anomalie L’universale è il nuovo strumento che sostiene le famiglie con i figli a carico fino a 21 anni di età. E’ una misura che cambia lo scenario degli aiuti alle famiglie con i figli a carico sostituendo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

simo2791 : @matteorenzi Anche l'anno scorso girava questa #fakenews poi totalmente smentita dal record di assunzioni. Quando g… - Luicio11Luicio : @matteorenzi Allarme Inps - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Arriva l'estate, ma mancano lavoratori: l'allarme di Assoturismo - The Itali… - Rob97052180Rob : Non ci credo... Sto andando al mare di Ostia e a fianco a me c'è una tipa e famiglia certa Francesca #Spada in line… - carmen_distaso : RT @paolo_r_2012: Sicurezza sul lavoro, l'allarme degli ispettori di Inps, Inail e Inl: 'Pochi e sempre meno specializzati, così lo Stato h… -