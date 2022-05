Bonus 200 euro, a chi spetta in automatico e quali categorie devono chiederlo. Regole diverse per dipendenti, autonomi e domestici (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’indennità una tantum da 200 euro che dovrebbe aiutare le famiglie alle prese con il rialzo dei prezzi arriverà a 31,5 milioni di italiani e costerà allo Stato 6,3 miliardi di euro. Interamente coperti dalla tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche, che sale dal 10% al 25%. Lo prevede il decreto Aiuti, pubblicato martedì in Gazzetta ufficiale a due settimane dal varo in consiglio dei ministri e a valle di una serie di modifiche e aggiustamenti tecnici. Lavoratori dipendenti e pensionati con redditi sotto i 35mila euro, insieme ai titolari di reddito di cittadinanza (questi ultimi inizialmente nella bozza iniziale erano esclusi), riceveranno i soldi automaticamente, a luglio, mentre stagionali, cococo, lavoratori domestici e dello spettacolo e venditori a domicilio dovranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’indennità una tantum da 200che dovrebbe aiutare le famiglie alle prese con il rialzo dei prezzi arriverà a 31,5 milioni di italiani e costerà allo Stato 6,3 miliardi di. Interamente coperti dalla tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche, che sale dal 10% al 25%. Lo prevede il decreto Aiuti, pubblicato martedì in Gazzetta ufficiale a due settimane dal varo in consiglio dei ministri e a valle di una serie di modifiche e aggiustamenti tecnici. Lavoratorie pensionati con redditi sotto i 35mila, insieme ai titolari di reddito di cittadinanza (questi ultimi inizialmente nella bozza iniziale erano esclusi), riceveranno i soldi automaticamente, a luglio, mentre stagionali, cococo, lavoratorie dellocolo e venditori a domicilio dovranno ...

