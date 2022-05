(Di martedì 17 maggio 2022) La politica tutta offre uno specchietto per le allodole al suo elettorato, già sapendo che i desideri non si tramuteranno in realtà. Tanto il minimo sindacale, inteso come allineamento al quadro occidentale e Pnrr, ci pensa Draghi, ovvero il solito vincolo esterno

Ma alla fine quel che conta è non ciò chema quello che si vota in aula, fiducia compresa. ... Ovviamente andare alle urne subito potrebbe non dispiacere nemmeno ase avvenisse per ...Una notiziasu qualsiasi di essi va verificata come se fosse un post di Facebook. I reporter ... Sorvoliamo poi sul pulpito da cui viene lasulla democrazia elettiva. Un insulto all'... Letta predica bene, Conte e la destra male. Il problema è che nessuno razzola (di A. De Angelis) Al minimo sindacale, inteso come allineamento al quadro occidentale e Pnrr ci pensa Draghi, ovvero il solito vincolo esterno. Punto.Al voto il 12 giugno quasi un milione di elettori. Sfide chiave a Padova, Verona e Belluno. Centrodestra diviso nella città dell’Arena e a Jesolo. Tutte le liste ...