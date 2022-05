Cala la curva dei contagi Covid in provincia di Ragusa (Di martedì 17 maggio 2022) Ragusa – Scende ancora la curva dei contagi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 17 maggio 2022.I positivi in totale sono 2588 di cui 2551 si trovano in isolamento domiciliare, 37 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria.I guariti salgono a 89.118 mentre i morti sono fermi a 549.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 278.564 tamponi molecolari, 38.432 test sierologici, 847.359 test rapidi per un totale di 1.164.355. Covid: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di Ragusa 24 Acate95 Chiaramonte Gulfi207 Comiso47 Giarratana150 Ispica477 Modica42 Monterosso189 Pozzallo765 Ragusa74 Santa Croce ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 17 maggio 2022)– Scende ancora ladeial19 indi. Lo annuncia il bollettino dell’Asp didi oggi 17 maggio 2022.I positivi in totale sono 2588 di cui 2551 si trovano in isolamento domiciliare, 37 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria.I guariti salgono a 89.118 mentre i morti sono fermi a 549.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 278.564 tamponi molecolari, 38.432 test sierologici, 847.359 test rapidi per un totale di 1.164.355.: positivi virus nei 12 Comuni delladi24 Acate95 Chiaramonte Gulfi207 Comiso47 Giarratana150 Ispica477 Modica42 Monterosso189 Pozzallo76574 Santa Croce ...

