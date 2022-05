Assicurazione auto: le garanzie aggiuntive da includere nella polizza (Di martedì 17 maggio 2022) La scelta dell’Assicurazione auto non è semplice come un tempo perché le esigenze degli automobilisti sono sempre più complesse e richiedono completezza nei contratti assicurativi, al fine di porre una reale tutela in capo al proprietario di un veicolo, alla luce anche di grandi innovazioni tecniche che rivoluzionano in modo permanente il comparto automobilistico. Si è detto che la tutela deve essere reale e non solamente teorica o minimale per una ragione: la necessità di garanzie accessorie che coprano eventi critici e includano una migliore assistenza all’automobilista durante l’utilizzo del suo veicolo. Oggi l’argomento delle garanzie accessorie è sempre più trattato e studiato dagli addetti del settore assicurativo e automobilistico per giungere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022) La scelta dell’non è semplice come un tempo perché le esigenze deglimobilisti sono sempre più complesse e richiedono completezza nei contratti assicurativi, al fine di porre una reale tutela in capo al proprietario di un veicolo, alla luce anche di grandi innovazioni tecniche che rivoluzionano in modo permanente il compartomobilistico. Si è detto che la tutela deve essere reale e non solamente teorica o minimale per una ragione: la necessità diaccessorie che coprano eventi critici e includano una migliore assistenza all’mobilista durante l’utilizzo del suo veicolo. Oggi l’argomento delleaccessorie è sempre più trattato e studiato dagli addetti del settore assicurativo emobilistico per giungere ...

