‘Mi hanno sparato’: gambizzato un uomo a Roma, è caccia all’aggressore (Di lunedì 16 maggio 2022) Un avvertimento. O un tentato omicidio andato male. Ma l’ipotesi più probabile è quella di una vendetta. Un conto in sospeso, un regolamento di conti. E’ mistero su quanto accaduto questa mattina a Roma, dove un uomo è stato gambizzato con un colpo di pistola. Spari a Roma, ferito un uomo alla gamba destra E’ successo questa mattina. La vicenda è ancora avvolta nel mistero per quanto riguarda le circostanze dell’agguato. La vittima è stata ferita da un colpo di arma da fuoco alla gamba destra. Poi si è recata – a quanto pare autonomamente – al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini. Lì i medici, vedendo che si trattava di una gambizzazione, hanno chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato S. Ippolito. Il ferito è un uomo di 47 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) Un avvertimento. O un tentato omicidio andato male. Ma l’ipotesi più probabile è quella di una vendetta. Un conto in sospeso, un regolamento di conti. E’ mistero su quanto accaduto questa mattina a, dove unè statocon un colpo di pistola. Spari a, ferito unalla gamba destra E’ successo questa mattina. La vicenda è ancora avvolta nel mistero per quanto riguarda le circostanze dell’agguato. La vittima è stata ferita da un colpo di arma da fuoco alla gamba destra. Poi si è recata – a quanto pare autonomamente – al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini. Lì i medici, vedendo che si trattava di una gambizzazione,chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato S. Ippolito. Il ferito è undi 47 ...

Advertising

borghi_claudio : Ecco, diciamo che il sospettino c'era. A quanto pare stanno iniziando a comparire le modalità. Mi sa che non hanno… - matteorenzi : Una chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo. Partendo dall’immagine de “Il Mostro” che in questi anni mi hann… - borghi_claudio : @TonyZeta77 Per i pochi che non hanno capito a chi mi riferisco guardate qui, dal minuto 19. - zaynxsvoice1 : RT @xattorneyx: Pensando al fatto che Michele ha vinto la categoria e domani avra 50k in banca finalmente potrà aiutare la famiglia dopo tu… - claudiovrt75 : @bettachizzo mah, alla primaria di mia figlia all'aperto non hanno più l'obbligo e mi sembra strano che nelle scuole altrui ci sia -