La Svezia rompe gli indugi e chiede l'adesione alla Nato: 'Una decisione storica' (Di lunedì 16 maggio 2022) Il premier svedese Magdalena Andersson ha annunciato che la Svezia si unirà alla Finlandia nel chiedere l'adesione alla Nato. 'È una decisione storica. Stiamo lasciando un'epoca per entrare in una ... Leggi su globalist (Di lunedì 16 maggio 2022) Il premier svedese Magdalena Andersson ha annunciato che lasi uniràFinlandia nelre l'. 'È una. Stiamo lasciando un'epoca per entrare in una ...

Rog_2 : RT @mariosalis: La Svezia rompe gli indugi e chiede l’adesione alla Nato: “Una decisione storica” - EugenioCardi : RT @mariosalis: La Svezia rompe gli indugi e chiede l’adesione alla Nato: “Una decisione storica” - mariosalis : La Svezia rompe gli indugi e chiede l’adesione alla Nato: “Una decisione storica” - Twittytwitty17 : Dimmi che nazione simpatizza per la NATO o l'Occidente e ti dirò se mi rompe l'anima Svezia e Finlandia no, Ucrain… - Balu875651831 : RT @stefano_flare: @StefanoPutinati Perché gli rompe la retorica che spargono da settant’anni “Finlandia e Svezia non sono nella NATO e sta… -