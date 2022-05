VIDEO Cagliari-Inter 1-3 highlights, gol, sintesi: Lautaro Martinez tiene aperta la lotta scudetto (Di domenica 15 maggio 2022) L’Inter ha sconfitto il Cagliari per 3-1 nel match valido per la 37ma giornata della Serie A e tiene aperta la lotta scudetto. I nerazzurri restano a due punti di distacco dal Milan, per confermarsi Campioni d’Italia dovranno vincere l’ultima partita contro la Sampdoria e sperare che il Milan perda contro il Sassuolo. Darmian ha portato in vantaggio l’Inter con un bel colpo di testa su assist di Perisic al 25?. Al 51? è arrivato il peretentorio raddoppio di forza di Lautaro Martinez su lancio lungo di Barella. Due minuti più tardi Lykogiannis ha accorciato le distanze, ma all’84mo minuto ci ha pensato ancora Lautaro Martinez a chiudere i conti. Di seguito il VIDEO con gli ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) L’ha sconfitto ilper 3-1 nel match valido per la 37ma giornata della Serie A ela. I nerazzurri restano a due punti di distacco dal Milan, per confermarsi Campioni d’Italia dovranno vincere l’ultima partita contro la Sampdoria e sperare che il Milan perda contro il Sassuolo. Darmian ha portato in vantaggio l’con un bel colpo di testa su assist di Perisic al 25?. Al 51? è arrivato il peretentorio raddoppio di forza disu lancio lungo di Barella. Due minuti più tardi Lykogiannis ha accorciato le distanze, ma all’84mo minuto ci ha pensato ancoraa chiudere i conti. Di seguito ilcon gli ...

