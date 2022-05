Traffico Roma del 14-05-2022 ore 08:30 (Di sabato 14 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico nel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale disagi Tuttavia da segnalare per un incidente in via Prenestina tra Viale Palmiro Togliatti via Giambattista Valente in direzione del centro Attiva una riduzione di carreggiata Per consentire i rilievi Traffico deviato sulla rete tranviaria chiuso per lavori fino alle 12 oggi il tratto della panoramica tra Piazzale Clodio e via Trionfale In quest’ultima direzione ricordiamo i lavori su via Nicolò Piccinino con chiusura tra via Riccio da Parma e Piazza dei Condottieri riprese cinematografiche fino alle 19 di oggi su via dei Fori Imperiali via del Teatro Marcello via Garibaldi e Passeggiata del Gianicolo modifiche alla viabilità con possibili temporali hai chiuso anche su strade adiacenti deviazioni per le numerose ... Leggi su romadailynews (Di sabato 14 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale disagi Tuttavia da segnalare per un incidente in via Prenestina tra Viale Palmiro Togliatti via Giambattista Valente in direzione del centro Attiva una riduzione di carreggiata Per consentire i rilievideviato sulla rete tranviaria chiuso per lavori fino alle 12 oggi il tratto della panoramica tra Piazzale Clodio e via Trionfale In quest’ultima direzione ricordiamo i lavori su via Nicolò Piccinino con chiusura tra via Riccio da Parma e Piazza dei Condottieri riprese cinematografiche fino alle 19 di oggi su via dei Fori Imperiali via del Teatro Marcello via Garibaldi e Passeggiata del Gianicolo modifiche alla viabilità con possibili temporali hai chiuso anche su strade adiacenti deviazioni per le numerose ...

