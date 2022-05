How I Met Your Father, i creatori: "Con Hilary Duff e Kim Cattrall abbiamo fatto jackpot due volte" (Di sabato 14 maggio 2022) L'intervista ad Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, i creatori di How I Met Your Father, lo spin-off/revival di How I Met Your Mother approdato anche in Italia su Star di Disney+ dall'11 maggio. Fare uno spin-off/revival/sequel detto anche requel ultimamente, è sempre una scommessa, soprattutto quando si vanno a toccare veri e propri cult. È la scommessa che hanno deciso di prendere in mano Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, i creatori di How I Met Your Father, nato da una costola di How I Met Your Mother e approdato anche in Italia su Star di Disney+ dall'11 maggio. abbiamo incontrato su Zoom i due creatori per parlare dell'iter nella realizzazione dello show e del suo rapporto con la serie originale, tra citazioni, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 14 maggio 2022) L'intervista ad Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, idi How I Met, lo spin-off/revival di How I MetMother approdato anche in Italia su Star di Disney+ dall'11 maggio. Fare uno spin-off/revival/sequel detto anche requel ultimamente, è sempre una scommessa, soprattutto quando si vanno a toccare veri e propri cult. È la scommessa che hanno deciso di prendere in mano Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, idi How I Met, nato da una costola di How I MetMother e approdato anche in Italia su Star di Disney+ dall'11 maggio.incontrato su Zoom i dueper parlare dell'iter nella realizzazione dello show e del suo rapporto con la serie originale, tra citazioni, ...

