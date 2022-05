"Aveva scritto un commento contro Maometto". Come hanno ammazzato Deborah: fine atroce (Di sabato 14 maggio 2022) Scrive un commento contro Maometto e per questo viene lapidata e bruciata viva. La vittima si chiamava Deborah Samuel ed era una studentessa nigeriana della facoltà di Economia a Sokoto, città dove vige la Sharia, la legge sacra dell'Islam. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'accusa di blasfemia contro la giovane cristiana sarebbe stata lanciata da alcuni suoi compagni: le hanno rinfacciato di avere postato "un commento offensivo nei confronti del profeta Maometto" sulla chat WhatsApp di un gruppo studentesco. Le parole di Deborah, ritenute offensive nei confronti di Maometto, avrebbero scatenato la furia di decine di alunni islamici. La situazione era diventata così pericolosa per la ragazza che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Scrive une per questo viene lapidata e bruciata viva. La vittima si chiamavaSamuel ed era una studentessa nigeriana della facoltà di Economia a Sokoto, città dove vige la Sharia, la legge sacra dell'Islam. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'accusa di blasfemiala giovane cristiana sarebbe stata lanciata da alcuni suoi compagni: lerinfacciato di avere postato "unoffensivo nei confronti del profeta" sulla chat WhatsApp di un gruppo studentesco. Le parole di, ritenute offensive nei confronti di, avrebbero scatenato la furia di decine di alunni islamici. La situazione era diventata così pericolosa per la ragazza che ...

