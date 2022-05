Roma-Venezia, Mourinho: “Stanchi di arbitri e Var” (Di venerdì 13 maggio 2022) Vigilia della penultima giornata di campionato per la Roma di Mourinho. Domani la formazione giallorossa affronterà il Venezia con il rischio che la finale di Conference a Tirana tolga concentrazione per il campionato."Spero e penso di no - dice il tecnico portoghese - C`è gente a cui interessa che finiamo ottavi e vinciamo la finale, sarebbe buono per il calcio italiano avere più italiane nelle coppe l`anno prossimo. Ma questo non si deve fare. Sarebbe un`ingiustizia e una mancanza di rispetto. Contro la Fiorentina eravamo Stanchi, loro avevano un motore diverso, hanno giocato bene, però siamo Stanchi di arbitri e Var che vengono puniti dopo le nostre gare, fermati per 3-4-5 settimane, come successo spesso. Questo è il modo per dire `hanno sbagliato e sono stati puniti`. Ma dove sono ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 13 maggio 2022) Vigilia della penultima giornata di campionato per ladi. Domani la formazione giallorossa affronterà ilcon il rischio che la finale di Conference a Tirana tolga concentrazione per il campionato."Spero e penso di no - dice il tecnico portoghese - C`è gente a cui interessa che finiamo ottavi e vinciamo la finale, sarebbe buono per il calcio italiano avere più italiane nelle coppe l`anno prossimo. Ma questo non si deve fare. Sarebbe un`ingiustizia e una mancanza di rispetto. Contro la Fiorentina eravamo, loro avevano un motore diverso, hanno giocato bene, però siamodie Var che vengono puniti dopo le nostre gare, fermati per 3-4-5 settimane, come successo spesso. Questo è il modo per dire `hanno sbagliato e sono stati puniti`. Ma dove sono ...

