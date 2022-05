“Ma vaff…” | la discussione tra Del Debbio e la giornalista russa finisce malissimo | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) Unaa distanza, il lancio della pausa pubblicitaria che – però – parte con un istante di ritardo, con un microfono che sfuma troppo tardi. E così, durante la diretta di “Dritto e Rovescio”, su Rete 4, la regia non è riuscita a non mandare in onda il “vaffa” pronunciato dal conduttore Paolo Delnei confronti della sua ospite in collegamento: laYulia Vityazeva. Durante la pubblicità dell’#Eurovision mi ritrovo su Rete4 e assisto in diretta al MA VAFANGUL di Del#DrittoeRovescio pic.twitter.com/Izz8Gr8Lmx — S????no (@ilGerrino92) May 12, 2022 Dele il “vaffa” allaVityazeva Ladell’Agenzia Newsfront aveva criticato la presenza negli ...