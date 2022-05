In Texas gli utenti censurati dai social possono citare in giudizio le piattaforme (Di venerdì 13 maggio 2022) Entra in vigore la legge che permette ai cittadini del Texas di fare causa a Facebook, Twitter e Youtube quando ritengono di essere stati censurati. Mercoledì la Corte d’appello degli Stati Uniti per il quinto circuito ha sospeso l’ingiunzione temporanea sulla legge statale che anche Trump appoggia e che andrebbe a porre un freno al modo in cui i social media moderano le piattaforme. HB 20, come viene chiamata la legge per denunciare censura social del Texas, era stata bloccata da un altro tribunale prima dell’ingresso in vigore ma ora è effettiva. LEGGI ANCHE >>> Il Texas fa causa a Meta per il sistema di riconoscimento facciale accantonato lo scorso novembre Legge per denunciare censura social in vigore in Texas Cosa succede ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 13 maggio 2022) Entra in vigore la legge che permette ai cittadini deldi fare causa a Facebook, Twitter e Youtube quando ritengono di essere stati. Mercoledì la Corte d’appello degli Stati Uniti per il quinto circuito ha sospeso l’ingiunzione temporanea sulla legge statale che anche Trump appoggia e che andrebbe a porre un freno al modo in cui imedia moderano le. HB 20, come viene chiamata la legge per denunciare censuradel, era stata bloccata da un altro tribunale prima dell’ingresso in vigore ma ora è effettiva. LEGGI ANCHE >>> Ilfa causa a Meta per il sistema di riconoscimento facciale accantonato lo scorso novembre Legge per denunciare censurain vigore inCosa succede ...

