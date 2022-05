Hall of Fame Sampdoria: le leggende dello Scudetto al Ferraris. L’iniziativa (Di venerdì 13 maggio 2022) Hall of Fame Sampdoria: le leggende dello Scudetto blucerchiato presenti al Ferraris per il match contro la Fiorentina. Di cosa si tratta Chi ha fatto la storia diventa leggenda. Si chiama proprio Legends l’esclusivo club blucerchiato che comprenderà i personaggi che hanno segnato con le loro gesta le vicende sportive della Sampdoria dal 1946 ad oggi. Un grande libro di ricordi e di emozioni la cui prefazione verrà scritta lunedì 16 maggio prossimo allo stadio Ferraris nel pre-partita di Sampdoria-Fiorentina. Il presidente Marco Lanna, ideatore e principale promotore delL’iniziativa, guiderà tra le torri rosse di Marassi molti ex calciatori delle rose 1990/91 e 1991/92, entrati di diritto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022)of: leblucerchiato presenti alper il match contro la Fiorentina. Di cosa si tratta Chi ha fatto la storia diventa leggenda. Si chiama proprio Legends l’esclusivo club blucerchiato che comprenderà i personaggi che hanno segnato con le loro gesta le vicende sportive delladal 1946 ad oggi. Un grande libro di ricordi e di emozioni la cui prefazione verrà scritta lunedì 16 maggio prossimo allo stadionel pre-partita di-Fiorentina. Il presidente Marco Lanna, ideatore e principale promotore del, guiderà tra le torri rosse di Marassi molti ex calciatori delle rose 1990/91 e 1991/92, entrati di diritto ...

