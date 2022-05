Arrivano Barbie con apparecchio acustico e Ken con vitiligine | le bambole per l’inclusività

(Di venerdì 13 maggio 2022) Dalla nuova linea “Fashionistas“, disponibile da luglio, si intuisce che l’azienda statunitense Mattel – produttrice della bambola più famosa al mondo – abbia fatto delun valore imprescindibile. I prodotti di punta questa volta sonocon apparecchi acustici retroauricolari – per rappresentare le persone con disabilità uditive – e Ken con– malattia della pelle che si presenta solitamente in età giovanile con la de-pigmentazione di varie parti del corpo. Ma ci sono anchecon una gamba protesica e Ken con capelli morbidi. La mission – Non è la prima volta che Mattel realizza una simile operazione di marketing. Le “Fashionistas” sono una trasposizione nel campo ludico delle istanze culturali e politiche basate sul tema della diversity & inclusion. Un modo, ...

La dottoressa Jen Richardson, un'autorità nel campo dell'audiologia educativa, aggiunge: "Sono onorata di aver lavorato con Mattel nel creare un'accurata riproduzione di una bambola con apparecchi acustici." Sempre più inclusive, sempre più realistiche: le bambole più vendute al mondo continuano a cambiare per essere aderenti al mondo reale e fare del gioco una crescita culturale, quasi un laboratorio di inclusività. Arrivano Barbie con l'apparecchio acustico e Ken con la vitiligine. È questo l'ultimo passo avanti di Mattel in tema di inclusività e lotta agli stereotipi di genere.