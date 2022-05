Rinnovo Mertens – De Laurentiis gioca al risparmio | segnali negativi

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ildi Driescon il Napoli tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri. Idolo del pubblico azzurro e napoletano acquisito, tanto da chiamare il figlio Ciro Romeo,è senza dubbio untore che tutti vorrebbero ancora in maglia azzurra. A 35 anni è in ottime condizioni fisiche ed ha fatto vedere che può ampiamente fare la differenza, come dimostrano i suoi 11 gol, fino ad ora, in una stagione in cui hato molto meno del previsto.anche in coppia con Osimhen ha dimostrato numeri pazzeschi, c’è chi dice che proprio l’impiego col contagocce del belga sia uno dei motivi per quello striscione esposto contro Spalletti all’esterno dello stadio Maradona.: le ultime novità Intanto c’è ancora da capire se il ...