Francesco Chiofalo vittima di una truffa | l’influencer si sfoga su Instagram

(Di mercoledì 11 maggio 2022)è un personal trainer e influencer da 1 milione e mezzo di followers sunato nel 1989 a Roma. Si è fatto conoscere dal grande pubblico per aver partecipato nel 2017 insieme alla sua compagna di allora Selvaggia Roma a Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Adesso è stato uno dei volti noti dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, il realty condotto da Barbara D’Urso. Nelle ultime ore sui socialha ammesso di essere statodi unatelefonica: il suo sfogo nelle storie Ig ha fatto preoccupare i suoi numerosi fan. Vediamo insieme cos’è successo.Brutte notizie per. L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show, soprannominato ...

ha ammesso di esser stato vittima di una truffa che gli sarebbe costata ben 10mila euro.ha confessato via socail di esser stato vittima di una truffa che gli ...Brutto episodio per. L'ex concorrente del programma condotto da Barbara d'Urso La Pupa e il Secchione Show , è caduto in una trappola di alcuni truffatori. In una serie di Instagram Stories, l'...Temptation Island questa estate su canale 5 non andrà in onda. Al suo posto arriverà un nuovo programma firmato da Maria De Filippi ...Francesco Chiofalo è stato truffato: qualcuno, fingendosi un impiegato della sua banca online, gli ha svuotato il conto.