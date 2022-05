Ucraina: studio, guerra causa aumento moria delfini Mar Nero (Di martedì 10 maggio 2022) La guerra in Ucraina potrebbe avere causato un aumento della moria di delfini nel Mar Nero. Ne sono convinti gli scienziati della Turkish Marine Research Foundation (Tudav), stando al Guardian. I ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Lainpotrebbe avereto undelladinel Mar. Ne sono convinti gli scienziati della Turkish Marine Research Foundation (Tudav), stando al Guardian. I ...

Advertising

fattoquotidiano : Si parla di lui perché ieri ha pulito in uno studio tv la sedia sulla quale si era appena seduto Giuseppe Conte. Ma… - PaolilloLuca : Ucraina: studio, guerra causa aumento moria delfini Mar Nero - Roberto41788248 : Ora si capisce interesse UE per Ucraina:é allo studio prestito!Chissà a quali condizioni. UE si sta preparando a fa… - RobertoMattiaz1 : RT @RoccoTodero: Per i duri di comprendonio: l’aggressione è un fenomeno fisico che si può contrastare esclusivamente con la resistenza. P… - soza_elias : @LegaSalvini Caro capitano salvini Senza una laurea ?? d studio universitario capitano il unico modo d dialogare con… -