Si può ora rispondere su Whatsapp con le reazioni (mi piace, cuore, grazie e faccine) (Di martedì 10 maggio 2022) Arrivano in Whatsapp le reazioni o Reactions, ossia modi di rispondere ai messaggi con un semplice segno che può essere quello del "mi piace, quello della faccina che ride oppure il segno di ringraziamento. Non c'erano già? In realtà si, da diversi anni ormai è possibile inviare Emoji su Whatsapp, la differenza, adesso, è che la nuova reazione di Whatsapp non è un messaggio, ma una risposta simile al mi piace con reazione di Facebook. Si tratta di una sintesi estrema per apprezzare o dare comunque un segno di aver letto il messaggio ricevuto, quando non si sente il bisogno di dare una risposta scritta. Il vantaggio, sopratutto nei gruppi, è quello di evitare quelle lunghe file di "OK" che spesso creano confusione e sporcano la conversazione. LEGGI ANCHE: Taggare su ...

