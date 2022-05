Ultime Notizie Roma del 09-05-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 maggio 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in apertura con l’attacco armato Mosca risposto ad una minaccia diretta vicino ai confini russi che era stato preparato anche alla Crimea lo dice Putin durante la parata del giorno della Vittoria sui nazisti spiegando che loro vedi una guerra globale non si deve ripetere ai soldati dice Stanno combattendo per la nostra gente nel donbass per la sicurezza della Russia sempre voluto un sistema indivisibile per la sicurezza Ma la moto non ci ha ascoltato la creazione della prima è stata una minaccia ai confini inammissibile per noi il pericolo è cresciuto ogni giorno il nostro è stato un atto preventivo una decisione necessaria giusta aggiungere Putin e il governo tedesco replica che prima Turo commentare il discorso di ...