Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 8 maggio 2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 8 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv Rinascere ha totalizzato 3509 spettatori (18.49% di share); su Canale5 la puntata di Big Show si è portata a casa 1376 spettatori (share 8.25%). Su Italia1 il film Battleship ha ottenuto 960 spettatori (5.15%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Rookie ha totalizzato 730 spettatori (3.50%) e a seguire quello di Blue Bloods 720 (3.49%), mentre su Rai3 la puntata di Che tempo che fa ha intrattenuto 1982 spettatori (9.55%) nella puntata vera e propria e 1179 (6.92%) nel Tavolo finale. Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 9 maggio 2022)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Rinascere ha totalizzato 3509 spettatori (18.49% di share); su Canale5 la puntata di Big Show si è portata a casa 1376 spettatori (share 8.25%). Su Italia1 il film Battleship ha ottenuto 960 spettatori (5.15%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Rookie ha totalizzato 730 spettatori (3.50%) e a seguire quello di Blue Bloods 720 (3.49%), mentre su Rai3 la puntata di Che tempo che fa ha intrattenuto 1982 spettatori (9.55%) nella puntata vera e propria e 1179 (6.92%) nel Tavolo finale. Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha ...

