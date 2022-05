Sabatini | “C’è amarezza ma ce la faremo a tagliare il traguardo”

(Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il direttore sportivo della Salernitana, Walter, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio maturato all’Arechi contro il Cagliari. Solo il gol di Altare al 99? ha impedito ai granata di conquistare un successo che sarebbe stato forse decisivo in ottica salvezza. Le parole di: Incidente – Non possiamo certo di dire di essere soddisfatti, ma siamo pur sempre dei sopravvissuti. Nessuno pensava che saremmo arrivati a questo punto del campionato a giocarci qualcosa. C’è molta delusione. Andremo a Empoli a giocare contro la squadra che gioca il miglior calcio della serie A e siamo molto preoccupati per questo. Oggi abbiamo avuto un piccolo incidente ma siamo pronti a superarlo. Convinzione – “Nei mesi scorsi abbiamo dovuto sopportare anche critiche ingenerose, i calciatori hanno risposto davvero ...

