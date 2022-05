(Di sabato 7 maggio 2022) John Hunternella. Il #4 di Toyota entra per la prima volta nella victory lane in questa stagione, l’11ma in carriera. Il 24enne nativo di Mooresville (North Carolina) non aveva mai vinto in carriera nel mitico impianto di. Dopo un piccolo ritardo per pioggia la prova in South Carolina dellasi è aperta sotto l’insegna di John Hunter. Il #4 del Kyle Busch Motorsports è stato come da pronotsico uno dei protagonisti della Stage insieme a tanti altri volti. Il #4 di Toyota, autore della pole, ha deciso insieme a Matt Dibenedetto, Corey Heim, Chandler Smith, Timmy Hill, Kris Wright, Blaine Perkins, Tate Fogleman, Dean ...

Advertising

P300it : #NASCAR | Truck Series: al termine di un giro fantastico (0.432' di vantaggio sul secondo) John Hunter Nemechek ha… - P300it : #NASCAR | Truck Series: il Throwback Weekend di Darlington, dedicato alla storia della NASCAR con livree speciali e… - StockCarLiveITA : Buonasera da Darlington! Sono sopravvissuto alla mia prima settimana lavorativa vera della mia vita con onore e sen… - PelleMotorsport : RT @StockCarLiveITA: Il programma di oggi a Darlington: 21:00 FP Truck (FS1) 21:30 Q Truck (FS1) 23:00 FP Xfinity (FS1) 23:30 Q Xfinity (F… - StockCarLiveITA : Il programma di oggi a Darlington: 21:00 FP Truck (FS1) 21:30 Q Truck (FS1) 23:00 FP Xfinity (FS1) 23:30 Q Xfinity… -

OA Sport

Ben Rhodes ha semplicemente dominato la sterrata di Bristol dellaSeries. Il campione in carica della categoria non ha lasciato scampo agli avversari trionfando con un discreto margine sulla concorrenza al termine dei 150 passaggi previsti. Il #99 di ...Ben Rhodes ha dettato il passo alla bandiera verde dopo il primo pit di giornata. Kyle Busch (Kyle Busch Motorsports #51) si è messo all'inseguimento del campione in carica che provava subito ad ... NASCAR Truck Series, Darlington: Nemechek torna a vincere all'overtime Live stream the Dead On Tools 200 on fuboTV: Start with a 7-day free trial! Rhodes has jumped out to a solid lead over Chandler Smith and Stewart Friesen, having five top-five finishes in the season’s ...Led by John Hunter Nemechek, the Camping World Truck Series drivers take the green flag at Darlington Raceway.