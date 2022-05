L’emozionante performance di Luigi contro la violenza sulle donne (VIDEO) (Di sabato 7 maggio 2022) Luigi e il testo contro la violenza sulle donne Nel corso della prima manche di oggi di Amici 21, la semifinale, la seconda sfida ha visto scontrarsi Sissi e Luigi. L’allieva di Lorella Cuccarini si è esibita con il brano Dancing Queen, prendendosi molti complimenti. Il cantante di Rudy Zerbi, invece, ha fatto una sua L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 7 maggio 2022)e il testolaNel corso della prima manche di oggi di Amici 21, la semifinale, la seconda sfida ha visto scontrarsi Sissi e. L’allieva di Lorella Cuccarini si è esibita con il brano Dancing Queen, prendendosi molti complimenti. Il cantante di Rudy Zerbi, invece, ha fatto una sua L'articolo proviene da Novella 2000.

