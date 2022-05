F1, griglia di partenza GP Miami 2022: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 7 maggio 2022) La griglia di partenza del Gran Premio di Miami 2022 di F1: ecco i risultati e la classifica tempi delle qualifiche in aggiornamento sulla pista che fa il suo esordio in questa stagione del Mondiale. Caccia alla pole serratissima, se la giocano la Ferrari e la Red Bull con la Mercedes non all’altezza. Ricordiamo il regolamento: Q1 di diciotto minuti con cinque eliminazioni, segue il Q2 di quindici minuti con altre cinque eliminazioni e la lotta per la pole nel Q3 di dodici minuti. Questa la griglia di partenza. Q1 – Leclerc più veloce di Verstappen in questi primi diciotto minuti, Hamilton e Russell passano il taglio. Fuori Ocon che non prende parte alle qualifiche perché la sua vettura dopo il botto delle FP3 non è ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ladidel Gran Premio didi F1: ecco ie latempi dellein aggiornamento sulla pista che fa il suo esordio in questa stagione del Mondiale. Caccia alla pole serratissima, se la giocano la Ferrari e la Red Bull con la Mercedes non all’altezza. Ricordiamo il regolamento: Q1 di diciotto minuti con cinque eliminazioni, segue il Q2 di quindici minuti con altre cinque eliminazioni e la lotta per la pole nel Q3 di dodici minuti. Questa ladi. Q1 – Leclerc più veloce di Verstappen in questi primi diciotto minuti, Hamilton e Russell passano il taglio. Fuori Ocon che non prende parte alleperché la sua vettura dopo il botto delle FP3 non è ...

Advertising

_softPizza_ : Bene facciamo valere questa Q1 come griglia di partenza e andiamo a dormire dai - zazoomblog : LIVE – Qualifiche F1 GP Miami 2022: risultati pole e griglia di partenza (DIRETTA) - #Qualifiche #Miami #2022:… - taraabtismo : @musagete10 Sicuramente è una griglia di partenza o un editoriale/opinione di qualcuno che ci dava sesti in classifica - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Miami 2022 LIVE: orario qualifiche TV8 risultati e griglia di partenza in tempo reale - #DIRETTA… - Gianludale27 : Sostanzialmente, Ricciardo si sarebbe dovuto fermare sul suo slot in griglia e aspettare che Sainz e Russell davant… -