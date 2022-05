Ultime Notizie – Dal 730 precompilato alla Lipe | tutte le scadenze fiscali di maggio 2022

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 6 maggio 2022)è un mese di fuoco per le: si dà il viastagione della dichiarazione dei redditi, ma ci sono anche gli appuntamenti con le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle. Il mese si è aperto con la scadenza per l’invio all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione Iva, pena l’applicazione delle sanzioni. In realtà, la scadenza effettiva era il 30 aprile, che però cadeva di sabato e quindi per l’adempimento si tiene conto del primo giorno lavorativo utile (il 2). Un’altra scadenza che da aprile si “trascina” aè quella della pace fiscale: il 30 aprile scadeva il termine per pagare le rate di saldo e stralcio e rottamazione ter relative al 2020. Grazie ai cinque giorni di tolleranza, però, i contribuenti hanno tempo fino al ...