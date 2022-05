Ligue 1 2021/2022: colpo del Monaco in casa del Lille e zona Champions blindata (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Monaco ha sconfitto il Lille allo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d’Ascq, mediante il risultato di 1-2. Successo sofferto e meritato dei monegaschi, attualmente secondi in classifica in Ligue 1 dopo il match valevole per la trentaseiesima giornata del massimo campionato francese. Il solito Tchouameni ha portato in vantaggio la squadra di Clement al 42? del primo tempo, replicando le proprie gesta al 75? su assist di Henrique. Doppietta decisiva del classe 2000 di Rouen, valsa la conferma di un rullino di marcia sensazionale in tempi recenti del Monaco; niente da fare, invece, per il deludente Lille, oramai sprofondato stabilmente a metà classifica e consolatasi soltanto momentaneamente con il gol di Gomes al 69?. La squadra del Principato ha dunque staccato così di 5 punti il Nizza, quinto in ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilha sconfitto ilallo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d’Ascq, mediante il risultato di 1-2. Successo sofferto e meritato dei monegaschi, attualmente secondi in classifica in1 dopo il match valevole per la trentaseiesima giornata del massimo campionato francese. Il solito Tchouameni ha portato in vantaggio la squadra di Clement al 42? del primo tempo, replicando le proprie gesta al 75? su assist di Henrique. Doppietta decisiva del classe 2000 di Rouen, valsa la conferma di un rullino di marcia sensazionale in tempi recenti del; niente da fare, invece, per il deludente, oramai sprofondato stabilmente a metà classifica e consolatasi soltanto momentaneamente con il gol di Gomes al 69?. La squadra del Principato ha dunque staccato così di 5 punti il Nizza, quinto in ...

Advertising

sportface2016 : #Ligue1 2021/2022: colpo #Monaco in casa del #Lille, zona #Champions blindata - Fiorentinanews : C'è un ex giocatore della #Fiorentina tra i migliori portieri della Ligue 2021/22 #Lafont - HeraldAfrican : Lionel Messi, Neymar, Mauricio Pochettino subbed for 2021-22 Ligue 1 awards - LionelMessiview : Lionel Messi, Neymar, Mauricio Pochettino subbed for 2021-22 Ligue 1 awards - ESPN - CasinoNews6 : Lionel Messi, Neymar, Mauricio Pochettino subbed for 2021-22 Ligue 1 awards Casino News - -