Arteta rinnova con l' Arsenal | Dopo tre sconfitte? Chapeau!

Advertising

GabryOnc : Mikel Arteta rinnova con l'Arsenal fino al 2025! - infolinity : RT @ClockEndItalia: #Arteta rinnova fino al 2025, voglio prendere un po' il polso della situazione... #Arsenal #PremierLeague - ClockEndItalia : #Arteta rinnova fino al 2025, voglio prendere un po' il polso della situazione... #Arsenal #PremierLeague - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Arsenal, Arteta rinnova fino al 2025 - tcm24com : Ufficiale: Arteta rinnova con l'Arsenal #arteta -

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel, racconta la circostanza dell'incontro per il prolungamento del contratto fino al 2025Il tecnico spagnolo è alla guida dei Gunners dal dicembre 2019 LONDRA (INGHILTERRA) - Avanti con Mikel. Con la squadra in piena corsa per un posto in Champions, l'Arsenal ufficializza il rinnovo del suo allenatore fino al 2025. "Vogliamo portare il club al livello successivo e competere per ...L'Arsenal ha deciso di proseguire con Mikel Arteta, ufficializzando il rinnovo del contratto del tecnico fino al 2025. I Gunners sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions ...Occhi della Lazio su Casale e Parisi. Per la porta, invece, i biancocelesti sarebbero orientati su Carnesecchi, altro profilo che piace molto al club viola, ma anche lui viene valutato sui 15 milioni ...