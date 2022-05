LIVE Sinner-Auger-Aliassime 1-6 2-6, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: pesante sconfitta per l’azzurro. Il canadese raggiunge Zverev ai quarti (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-Zverev A Madrid FELIX Auger-Aliassime b. JANNIK Sinner 6-1 6-2 40-0 Lunga la risposta di uno scoraggiato Sinner. Arrivano tre match point consecutivi. 30-0 ACE Auger, che torna a due punti dal match. 15-0 Servizio ad uscire vincente di Auger, che parte bene in questo ottavo gioco. 2-5 Game Sinner. Con il primo ACE del suo incontro Jannik allunga il match. Dopo il cambio di campo Auger servirà per approdare ai quarti di finale. 40-30 In corridoio la risposta di dritto di Auger. Palla game per l’azzurro. 30-30 Buon rovescio lungolinea ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-FELIXb. JANNIK6-1 6-2 40-0 Lunga la risposta di uno scoraggiato. Arrivano tre match point consecutivi. 30-0 ACE, che torna a due punti dal match. 15-0 Servizio ad uscire vincente di, che parte bene in questo ottavo gioco. 2-5 Game. Con il primo ACE del suo incontro Jannik allunga il match. Dopo il cambio di camposervirà per approdare aidi finale. 40-30 In corridoio la risposta di dritto di. Palla game per. 30-30 Buon rovescio lungolinea ...

