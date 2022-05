Azovstal | messaggio dal comandante Azov | Nell' acciaieria è in corso una sanguinosa battaglia | Video

(Di giovedì 5 maggio 2022) "L'esercito russo ha fatto irruzioneo stabilimento per il secondo giorno consecutivo. Sono inbattaglie pesanti e sanguinose"- dicedel reggimentoDenis Prokopenko in unnotturno dall'interno dell'assediata dalle truppe di Mosca - Ringrazio il mondo intero per l'enorme sostegno - ha aggiunto -Nonostante tutto, continuiamo a eseguire l'ordine: mantenere la difesa". Guarda tutti iMariupol, l'evacuazione dei civili dall'È iniziata l'evacuazione dei civili dall'sta a Mariupol. Il piano è ...Mariupol, ...

Lo ha detto il comandante del reggimento Azov Denis Prokopenko in un videonotturno dall'interno dell'acciaieriaattaccata da due giorni da forze di terra, aria e navali delle ...Ci sono battaglie pesanti e sanguinose , ha detto il comandante del reggimento Azov Denis Prokopenko citato dall'Ukrainska Pravda in un videonotturno dall'interno dell'acciaieria...Il focus russo è concentrato sulla distruzione delle unità dell'esercito ucraino presenti nello stabilimento, che lottano in 'difficili e sanguinosi scontri'. Zelensky ha anche chiesto un cessate il f ...'Per il secondo giorno consecutivo, l'esercito russo ha fatto irruzione nello stabilimento. Ci sono battaglie pesanti e sanguinose'. Lo ha detto ...