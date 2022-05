‘Giù le Mani dai Pini’, Coletta: “Vale la pena spendere soldi pubblici in questo modo?” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Luca Coletta, avvocato e presidente Comitato “Giù le Mani dai Pini”. “Risolte efficacemente le questioni cruciali, mai come in questo momento di vacche grasse formato europeo e sereni orizzonti di gloria e prosperità, possiamo dedicarci al superfluo!! Così, dopo mirabili interventi che non sembrano aver migliorato la qualità della vita dei beneventani né l’attrattività della città – dalla passeggiata sulla riva del fiume Calore alla sensazionale fontana dinanzi alla Stazione, dal fantomatico centro commerciale Malies alla stravolta struttura museale prospiciente il Duomo, detta affettuosamente il “mamozio”, dal Parco “acquatico” di Cellarulo alla “peschiera” spartitraffico a ridosso del Ponte Calore, dal parcheggio inesplorato di Via Colonnette alle numerose opere in fieri ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Luca, avvocato e presidente Comitato “Giù ledai Pini”. “Risolte efficacemente le questioni cruciali, mai come inmomento di vacche grasse formato europeo e sereni orizzonti di gloria e prosperità, possiamo dedicarci al superfluo!! Così, dopo mirabili interventi che non sembrano aver migliorato la qualità della vita dei beneventani né l’attrattività della città – dalla passeggiata sulla riva del fiume Calore alla sensazionale fontana dinanzi alla Stazione, dal fantomatico centro commerciale Malies alla stravolta struttura museale prospiciente il Duomo, detta affettuosamente il “mamozio”, dal Parco “acquatico” di Cellarulo alla “peschiera” spartitraffico a ridosso del Ponte Calore, dal parcheggio inesplorato di Via Colonnette alle numerose opere in fieri ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Giù le Mani dai #Pini', #Coletta: 'Vale la pena spendere soldi pubblici in questo modo?' **… - Ilsolito_In : RT @DarioBallini: Maledetto gender! Prima si prende i bambini e ora pure i nonni! Giù le mani dagli gnocchi. - DarioBallini : Maledetto gender! Prima si prende i bambini e ora pure i nonni! Giù le mani dagli gnocchi. - Franco38420929 : @kristelquenn ehh...ehh, giù le mani.. - Gretabevecaffe : @macosinonVALE Belle come Cecil hotel non ne ho ancora viste, quella che si avvicina di più è 'Giù le mani dai gatti' -

Sarà la moda dell'estate 2022, questo effetto colore spopolerà fra borse, jeans e tshirt Prendiamo la maglietta bianca e pieghiamola a fisarmonica o dal collo in giù o da un lato all'altro.usiamo la candeggina o i colori assicuriamoci di proteggere sempre le superfici e le nostre mani. ... L'aria che tira, Giuliano Cazzola va fuori di testa: Putin lo voglio appeso per i piedi. Myrta Merlino disperata Mi piacerebbe vederlo appeso a testa in giù a Piazzale Loreto, ma è difficile da trasportare...'. ... Orsini spara sull'Europa: burattini nelle mani di Biden. I rapporti con Putin, botta e risposta ... Prendiamo la maglietta bianca e pieghiamola a fisarmonica o dal collo ino da un lato all'altro.usiamo la candeggina o i colori assicuriamoci di proteggere sempre le superfici e le nostre. ...Mi piacerebbe vederlo appeso a testa ina Piazzale Loreto, ma è difficile da trasportare...'. ... Orsini spara sull'Europa: burattini nelledi Biden. I rapporti con Putin, botta e risposta ...