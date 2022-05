Ucraina: ministero Esteri Kiev, 'da inizio guerra uccisi più di 20 giornalisti' (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "L'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe il 24 febbraio ha segnato una nuova fase di brutale repressione contro il giornalismo indipendente in Ucraina. In più di due mesi, gli aggressori russi hanno ucciso più di 20 giornalisti ucraini e stranieri e distrutto molte redazioni". Lo ha affermato il ministero degli Esteri ucraino in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. Il ministero ha ricordato la giornalista di Radio Svoboda Vira Girich, morta in un edificio residenziale nel centro di Kiev a seguito di un attacco missilistico russo. "La Russia - ha scritto il ministero in un comunicato - ha commesso questo crimine durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "L'invasione dell'da parte delle truppe russe il 24 febbraio ha segnato una nuova fase di brutale repressione contro il giornalismo indipendente in. In più di due mesi, gli aggressori russi hanno ucciso più di 20ucraini e stranieri e distrutto molte redazioni". Lo ha affermato ildegliucraino in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. Ilha ricordato la giornalista di Radio Svoboda Vira Girich, morta in un edificio residenziale nel centro dia seguito di un attacco missilistico russo. "La Russia - ha scritto ilin un comunicato - ha commesso questo crimine durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Giallo sulle parole del ministro Cingolani: 'Sarebbe bene per qualche mese il pagamento in rubli'. Poi ar… - rusembitaly : ?? #Commento di Maria #Zakharova, Rappresentante ufficiale del Ministero degli Affari Esteri della Federazione… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca ha annunciato il cessate il fuoco oggi per consentire ai civili di lasciare l'acciaieria assediata… - TV7Benevento : Ucraina: ministero Esteri Kiev, 'da inizio guerra uccisi più di 20 giornalisti' - - QuinziUgo : RT @jacopogiliberto: il ministero russo della difesa allibito del fatto che israele ora mostra simpatie per l'ucraina. [la russia deve av… -