Costumi e accessori di Carnevale contraffatti | sequestro nel Salernitano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Guardia di Finanza di Salerno, in occasione del, ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali della provincia: nel mirino, la vendita di prodotti, non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. E proprio nell’ambito dei predetti interventi, le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati, dopo mirati sopralluoghi e approfondimenti investigativi, hanno individuato due gestori di origine asiatica che detenevano per la vendita numerosi capi d’abbigliamento per bambini. Le attività svolte dai Finanzieri hanno portato aldi oltre 200diriportanti noti marchi riconducibili a case cinematografiche di cartoni animati, ed al ...