Combinata nordica: Annika Sieff campionessa mondiale junior (Di mercoledì 2 marzo 2022) Annika Sieff Bologna, 2 marzo 2022 - Annika Sieff sempre più nella storia degli sport invernali italiani. La diciottenne di Varena ha vinto il titolo mondiale juniores nella Combinata nordica ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022)Bologna, 2 marzo 2022 -sempre più nella storia degli sport invernali italiani. La diciottenne di Varena ha vinto il titoloes nella...

Advertising

MauroSutto : ???In #Polonia, la diciottenne trentina, #AnnikaSieff, si è laureata campionessa nella #Gundersen femminile ai Campi… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Due ori trentini ai mondiali giovanili di combinata e biathlon Annika Sieff trionfa in Polonia. Fabiana Carpella nella… - TgrRaiTrentino : Due ori trentini ai mondiali giovanili di combinata e biathlon Annika Sieff trionfa in Polonia. Fabiana Carpella ne… - sognolimpico : Primo evento post #Olimpiadi per la combinata nordica: i Mondiali JR di #Zakopane E Annika #Sieff (2003) conquista… - FreddieTee : RT @FondoItalia: Combinata Nordica, Mondiali Juniores - È subito festa azzurra: Annika Sieff campionessa del mondo! -