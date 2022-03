Tutta la verità di Arianna Fontana: le accuse con nomi e cognomi (Di martedì 1 marzo 2022) L’azzurra dello short track ha parlato apertamente di quanto successo in questi anni Arianna Fontana l’atleta più medagliata ai Giochi Olimpici invernali e non solo, dietro solo a Edoardo Mangiarotti fa nomi e cognomi. Dopo la medaglia d’oro vinto a Pechino nei 500 metri dello short track (la sua specialità) l’atleta valtellinese aveva spiegato come in questi anni fosse stata osteggiata. Un ostracismo da parte di alcuni compagni di Nazionale, tanto da farla cadere in pista e da parte di Federazione e commissari tecnici. Fiera ed orgogliosa ?https://t.co/maHRVZi7lH — Arianna Fontana (@AryFonta) February 18, 2022 Terminata l’Olimpiade, dopo un botta a risposta con il presidente Gios, la Fontana ha voluto aprirsi totalmente e raccontare quanto vissuto a “Corriere della ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 marzo 2022) L’azzurra dello short track ha parlato apertamente di quanto successo in questi annil’atleta più medagliata ai Giochi Olimpici invernali e non solo, dietro solo a Edoardo Mangiarotti fae cog. Dopo la medaglia d’oro vinto a Pechino nei 500 metri dello short track (la sua specialità) l’atleta valtellinese aveva spiegato come in questi anni fosse stata osteggiata. Un ostracismo da parte di alcuni compagni di Nazionale, tanto da farla cadere in pista e da parte di Federazione e commissari tecnici. Fiera ed orgogliosa ?https://t.co/maHRVZi7lH —(@AryFonta) February 18, 2022 Terminata l’Olimpiade, dopo un botta a risposta con il presidente Gios, laha voluto aprirsi totalmente e raccontare quanto vissuto a “Corriere della ...

