Sviene in piazza quando scopre che il figlio è morto in guerra in Ucraina: 'Ucciso da un cecchino' (Di martedì 1 marzo 2022) Un'altra vita spezzata dalla guerra . Un'altra famiglia distrutta . E' la storia di Dimitri, un giovane ragazzo ucraino al quale la madre Lyuba , dall'Italia, inviava i soldi che guadagnava lavorando ... Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022) Un'altra vita spezzata dalla. Un'altra famiglia distrutta . E' la storia di Dimitri, un giovane ragazzo ucraino al quale la madre Lyuba , dall'Italia, inviava i soldi che guadagnava lavorando ...

Advertising

leggoit : Sviene in piazza quando scopre che il figlio è morto in guerra in #Ucraina: «Ucciso da un cecchino» - infoitinterno : Forlì-Cesena, il dramma di una donna ucraina: “Tuo figlio è morto in guerra”, Lyuba sviene in piazza - infoitinterno : Ucraina, figlio morto in guerra. Badante sviene in piazza - il Resto del Carlino - infoitinterno : Riceve la notizia del figlio morto in guerra: badante sviene in piazza - bizcommunityit : Ucraina, figlio morto in guerra. Badante sviene in piazza - il Resto del Carlino -