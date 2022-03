Pier Francesco Zazo, l’ambasciatore italiano in Ucraina che porta in salvo 20 minori nel trasferimento a Leopoli (Di martedì 1 marzo 2022) L’ambasciata italiana si sta trasferendo da Kyiv a Leopoli, come già accaduto per altri Paesi occidentali. Uno spostamento non esente da rischi. l’ambasciatore italiano Pier Francesco Zazo, secondo quanto riferisce Ansa, è riuscito a portare sani e salvi circa 20 minori – tra i quali 6 neonati – che avevano trovato rifugio in sede. Uno sforzo notevole in una situazione particolarmente critica, lodato dal presidente del Consiglio Mario Draghi: “Voglio ringraziare l’ambasciatore in Ucraina, Pier Francesco Zazo, il personale dell’Ambasciata per lo spirito di servizio, la dedizione e il coraggio. L’Unità di Crisi mantiene regolari contatti con i nostri connazionali in ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) L’ambasciata italiana si sta trasferendo da Kyiv a, come già accaduto per altri Paesi occidentali. Uno spostamento non esente da rischi., secondo quanto riferisce Ansa, è riuscito are sani e salvi circa 20– tra i quali 6 neonati – che avevano trovato rifugio in sede. Uno sforzo notevole in una situazione particolarmente critica, lodato dal presidente del Consiglio Mario Draghi: “Voglio ringraziarein, il personale dell’Ambasciata per lo spirito di servizio, la dedizione e il coraggio. L’Unità di Crisi mantiene regolari contatti con i nostri connazionali in ...

