Ucraina, standing ovation per il calciatore Yaermchuk all'ingresso in campo: lui si commuove (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tutti i tifosi del Benfica si sono alzati in piedi per applaudirlo al suo ingresso in campo e lui, Roman Yaremchuk, non ha retto l'emozione. Il calciatore ucraino si è commosso, non riuscendo a trattenere le lacrime dopo essere entrato in campo al 61esimo della partita disputata dal Benfica contro il Guimares allo stadio Da Luz, disputata il 27 febbraio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

