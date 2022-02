I film scendono in passerella (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo scambio tra moda e cinema produce da sempre risultati artistici interessanti, inediti ed estremamente creativi. Dalla collaborazione di Givenchy con Audrey Hepburn, ai trend che le nuovissime serie tv generano sui social (vedi Bridgerton). L’uno non può fare a meno dell’altro. Le tendenze Primavera Estate 2022 parlano chiaro: il cinema è tornato in passerella. Dai grandi classici come Grease, ai film icona degli anni 2000 come Mean Girl. Passando per Pretty Princess e Io e Annie. Ecco da chi ci vestiremo la prossima stagione. Look PE22 ispirati a 5 film del passato guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo scambio tra moda e cinema produce da sempre risultati artistici interessanti, inediti ed estremamente creativi. Dalla collaborazione di Givenchy con Audrey Hepburn, ai trend che le nuovissime serie tv generano sui social (vedi Bridgerton). L’uno non può fare a meno dell’altro. Le tendenze Primavera Estate 2022 parlano chiaro: il cinema è tornato in. Dai grandi classici come Grease, aiicona degli anni 2000 come Mean Girl. Passando per Pretty Princess e Io e Annie. Ecco da chi ci vestiremo la prossima stagione. Look PE22 ispirati a 5del passato guarda le foto ...

