Barù diffidato da Noemi per il commento sulla canzone portata al Festival di Sanremo | la reazione del gieffino

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Soltanto 20 giorni scoppiava una vera e propria bomba mediatica che ha riguardato sia ildiche il Grande Fratello Vip. In quei giorni i gieffini hanno avuto modo di ascoltare i brani proposti dai big nel corso della kermesse musicale esi si è lasciato andare a commenti poco carini nei confronti della cantante. Le sue dichiarazioni hanno subito fatto il giro del web e l’artista, dopo aver commentato con amarezza le parole del vippone, lo ha ancheattaccaal GF Vip e si scatena la polemica sui social Mentre il pubblico era alle prese con ildi, ai gieffini è stato concesso di ascoltare tutti i brani in gara. Quello che però doveva essere un bel momento nella ...

Messo al corrente della situazione,ha commentato: "Sono statoda una certa signorina che canta ma non posso dire il nome.. Ma se mi sveglio con quella musica lì che cazz* devo dire?". ...Il concorrente del Gf Vip 2021,, è statodalla cantante Noemi. L'artista era stata "presa di mira" dallo stesso vippone, che era incappato in uno scivolone che non era passato inosservato. L'episodio incriminato, ...