Nocera Inferiore, carabinieri fermano uomo con pistola: plauso del sindaco (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – I carabinieri della stazione di Nocera Inferiore hanno arrestato un 47enne di Cava de' Tirreni già noto alle forze dell'ordine poiché trovato in possesso di una pistola clandestina con matricola abrasa non rilevabile, completa di munizionamento, idonea allo sparo. L'operazione è stata compiuta nell'ambito di una serie di servizi di controllo del territorio recentemente intensificati in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presso la Prefettura di Salerno, nel fine settimana e nei giorni maggiormente interessati dal fenomeno della movida. Il soggetto, notato aggirarsi con movenze sospette nella zona di piazzetta del Corso, è stato infine bloccato lungo via Roma e , sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato ...

