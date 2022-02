Guerra in Ucraina, Von der Leyen: «Rimuoveremo diverse banche russe dal sistema Swift» (Di domenica 27 febbraio 2022) «Putin si è imbarcato su un cammino per distruggere l’Ucraina ma quello che sta facendo è distruggere il futuro del suo stesso Paese». È netta Ursula von der Leyen quando comincia la sua conferenza stampa. Poi l’annuncio della Presidente della Commisisone Ue: «In primo luogo, ci impegniamo a garantire che un certo numero di banche russe venga rimosso da Swift. Impedirà loro di operare in tutto il mondo e bloccherà efficacemente le esportazioni e le importazioni russe». Oltre alla scelta di escludere le banche russe dal sistema Swift, Von der Leyen ha annunciato anche un altro provvedimento: «In secondo luogo, paralizzeremo le attività della banca centrale russa. Questo bloccherà le sue transazioni. E ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) «Putin si è imbarcato su un cammino per distruggere l’ma quello che sta facendo è distruggere il futuro del suo stesso Paese». È netta Ursula von derquando comincia la sua conferenza stampa. Poi l’annuncio della Presidente della Commisisone Ue: «In primo luogo, ci impegniamo a garantire che un certo numero divenga rimosso da. Impedirà loro di operare in tutto il mondo e bloccherà efficacemente le esportazioni e le importazioni». Oltre alla scelta di escludere ledal, Von derha annunciato anche un altro provvedimento: «In secondo luogo, paralizzeremo le attività della banca centrale russa. Questo bloccherà le sue transazioni. E ...

