Uso delle tecnologie e responsabilità (Di venerdì 25 febbraio 2022) ( Milano 23 febbraio 2022 ) - Ciclo Formativo sulla protezione dei dati 3° e ultimo appuntamento: giovedì 17 marzo, dalle 16.00 alle 18.00 Milano 23 febbraio 2022 - Si terrà Giovedì 17 marzo 2022 il terzo ed ultimo appuntamento di aggiornamento professionale sul tema della Protezione dei Dati Personali organizzati dal Centro Studi Borgogna e rivolti ad avvocati e professionisti nel settore legale. Il terzo Webinar dal titolo “” sarà erogato dalle ore 16.00 alle 18.00 di giovedì 17 marzo su apposita Piattaforma di Formazione a Distanza, ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense (n° 1 credito) per l'aggiornamento della professione legale. Aprirà i lavori con i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modererà Giulia Escurolle, Avvocato e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l'Università Statale di Milano. Interverranno, con i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) ( Milano 23 febbraio 2022 ) - Ciclo Formativo sulla protezione dei dati 3° e ultimo appuntamento: giovedì 17 marzo, dalle 16.00 alle 18.00 Milano 23 febbraio 2022 - Si terrà Giovedì 17 marzo 2022 il terzo ed ultimo appuntamento di aggiornamento professionale sul tema della Protezione dei Dati Personali organizzati dal Centro Studi Borgogna e rivolti ad avvocati e professionisti nel settore legale. Il terzo Webinar dal titolo “” sarà erogato dalle ore 16.00 alle 18.00 di giovedì 17 marzo su apposita Piattaforma di Formazione a Distanza, ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense (n° 1 credito) per l'aggiornamento della professione legale. Aprirà i lavori con i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modererà Giulia Escurolle, Avvocato e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l'Università Statale di Milano. Interverranno, con i ...

caritas_milano : La guerra non è mai la strada giusta. Sono sempre i più deboli a pagare il prezzo più alto delle avventure militari… - EnricoLetta : Chiediamo la convocazione delle Camere per reagire alla gravissima decisione russa di riconoscimento unilaterale de… - capuanogio : La #FIFA condanna l’uso della forza da parte della #Russia in #Ucraina e monitora la situazione in vista degli impe… - _Afrodite_A : @Giobegood @Marilen97832318 Vabbè, dobbiamo ricevere lezioni da chi non conosce l'uso delle h. E basta a pubblicare la stessa foto. - nmirotti : @La_manina__ Bene. Quindi? Che si fa? Tu come stai messo con l'uso delle armi? -