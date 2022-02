Highlights e gol Braga-Sheriff Tiraspol 2-0: Europa League 2021/2022 (VIDEO) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gli Highlights completi di Braga-Sheriff Tiraspol (2-0, vittoria ai rigori dei padroni di casa), sfida valevole per i sedicesimi di finale dell’Europa League 2021/2022. I portoghesi hanno replicato il risultato dell’andata, ma in positivo, riuscendo infatti a ribaltare un risultato difficile da ipotizzare dopo la performance in Moldavia degli avversari dell’Inter nell’ultima Champions League. Confronto trascinato ai calci di rigore dagli ospiti, senza energie sin dalle ultime battute del secondo tempo, ma scarsa lucidità che ha giocato un ruolo a favore degli avversari; Braga agli ottavi di finale dopo il gol decisivo di Moura dagli undici metri. Di seguito gli Highlights della partita tra lusitani e ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Glicompleti di(2-0, vittoria ai rigori dei padroni di casa), sfida valevole per i sedicesimi di finale dell’. I portoghesi hanno replicato il risultato dell’andata, ma in positivo, riuscendo infatti a ribaltare un risultato difficile da ipotizzare dopo la performance in Moldavia degli avversari dell’Inter nell’ultima Champions. Confronto trascinato ai calci di rigore dagli ospiti, senza energie sin dalle ultime battute del secondo tempo, ma scarsa lucidità che ha giocato un ruolo a favore degli avversari;agli ottavi di finale dopo il gol decisivo di Moura dagli undici metri. Di seguito glidella partita tra lusitani e ...

