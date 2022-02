Stellantis: Tavares, 'risultati 2021 incoraggianti nonostante difficoltà' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - Stellantis ha registrato nel 2021, primo anno di vita, "risultati incoraggianti" nonostante "le difficoltà connesse soprattutto alla crisi dei semiconduttori, all'inflazione e a restrizioni sempre più forti sulle emissioni di CO2". Lo afferma l'ad del gruppo Stellantis Carlos Tavares in conference call per presentare i risultati 2021, ricordando come nel nostro Continente il gruppo abbia rispettato "completamente" i target di CO2. nonostante la crisi dei Chip "in Nordamerica - aggiunge - il gruppo Stellantis ha registrato una redditività da record" con un margine al 16,3%, ma anche "in Europa ha visto una forte redditività con un miglioramento nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) -ha registrato nel, primo anno di vita, ""leconnesse soprattutto alla crisi dei semiconduttori, all'inflazione e a restrizioni sempre più forti sulle emissioni di CO2". Lo afferma l'ad del gruppoCarlosin conference call per presentare i, ricordando come nel nostro Continente il gruppo abbia rispettato "completamente" i target di CO2.la crisi dei Chip "in Nordamerica - aggiunge - il gruppoha registrato una redditività da record" con un margine al 16,3%, ma anche "in Europa ha visto una forte redditività con un miglioramento nella ...

