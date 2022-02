Spunta un nome a sorpresa per il Milan: arriva dalla Ligue 1! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Siamo arrivati nel momento caldo della stagione. I fari sono tutti puntati sulle prime tre della classifica che, dopo i passi falsi dello scorso weekend, ora non possono più fallire. I rossoneri, però, pensano anche alla stagione che verrà con Maldini e Massara impeganti su più fronti. Ekitike Milan ReimsIn particolare, secondo quanto riportato e raccolto da Nicolò Schira, i due dirigenti sarebbero seriamente interessati al giovane attaccante classe 2002 Hugo Ekitike di proprietà del Reims. L’attaccante francese ha già rifiutato una ricca proposta proveniente dal Newcastle. LEGGI ANCHE: Allegri non ci sta: avevamo la partita in pugno, poi è successa una cosa! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Siamoti nel momento caldo della stagione. I fari sono tutti puntati sulle prime tre della classifica che, dopo i passi falsi dello scorso weekend, ora non possono più fallire. I rossoneri, però, pensano anche alla stagione che verrà con Maldini e Massara impeganti su più fronti. EkitikeReimsIn particolare, secondo quanto riportato e raccolto da Nicolò Schira, i due dirigenti sarebbero seriamente interessati al giovane attaccante classe 2002 Hugo Ekitike di proprietà del Reims. L’attaccante francese ha già rifiutato una ricca proposta proveniente dal Newcastle. LEGGI ANCHE: Allegri non ci sta: avevamo la partita in pugno, poi è successa una cosa!

Advertising

purple_horse5 : @Kariswhoo Unica mia speranza è che il nome dell'attore spunta tra il cast e non penso che gli diano mezza scena o… - matildesjt : RT @SardiniaPost: ?? Una donna al posto di un'altra. Tutto sottotraccia. Queste le mosse decise in #Sardegna dal gruppo di Enrico Letta che… - SardiniaPost : ?? Una donna al posto di un'altra. Tutto sottotraccia. Queste le mosse decise in #Sardegna dal gruppo di Enrico Lett… - zazoomblog : Truffa di 1 miliardo sui crediti sanitari spunta il nome di Torzi coinvolto nell’inchiesta vaticana - #Truffa… - SecolodItalia1 : Truffa di 1 miliardo sui crediti sanitari, spunta il nome di Torzi, coinvolto nell’inchiesta vaticana -